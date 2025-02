‘Report’ smaschera l’Inter: “Pressioni per non farli escludere dal campionato”

Domenica 2 febbraio 2025, la trasmissione “Report” di Rai 3 ha presentato un’inchiesta che ha messo sotto i riflettori la gestione finanziaria e le infiltrazioni mafiose all’interno della tifoseria dell’Inter.

Condotto da Sigfrido Ranucci, il programma ha esplorato diverse problematiche che coinvolgono il club nerazzurro, sollevando non poche polemiche nel mondo del calcio e sui social network.

Report smaschera l’Inter con il servizio “Il derby d’Italia”

L’inchiesta, intitolata “Il derby d’Italia” e curata da Daniele Autieri con la collaborazione di Andrea Tornago, ha ricostruito i risvolti inediti delle indagini sulle infiltrazioni mafiose, in particolare quelle legate alla ‘ndrangheta, sia nella tifoseria dell’Inter che in quella della Juventus.

Un analista finanziario, che aveva già evidenziato delle anomalie nel bilancio del club nel 2020, ha parlato per la prima volta in televisione, rivelando di aver portato queste informazioni alle massime istituzioni sportive come la Federcalcio e l’UEFA.

“Ricevevo continue pressioni ogni volta che si prendeva una posizione. Inizialmente ti dicevano ‘Ma non hai capito, stai sbagliando’ e anche insistendo alla fine ti rendevi conto che c’era poco da fare. La pressione la sentivi, dicevano ‘Non mettere in difficoltà un sistema che garantisce flussi per tantissime persone’. Io avevo segnalato le sponsorizzazioni dell’Inter alla procura federale, ma non si tratta solo dell’Inter”.

Tuttavia, sembra che non siano stati presi provvedimenti significativi, e chi ha tentato di intervenire ha subito pressioni per non alterare gli equilibri del campionato.

Anomalie Finanziarie

Un aspetto cruciale dell’inchiesta è stato il focus sulle sponsorizzazioni fittizie e sui debiti fuori controllo dell’era Suning.

Secondo le rivelazioni del programma, l’Inter avrebbe registrato introiti ingannevoli, con sponsorizzazioni provenienti da società cinesi affiliate a Suning che non avevano un reale fondamento economico.

Questo ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’onestà dei bilanci presentati dal club, con implicazioni potenzialmente gravi sul piano sportivo e legale.

Reazioni sui Social Network

Dopo la messa in onda dell’inchiesta, i social network sono stati immediatamente invasi da commenti e reazioni, soprattutto da parte dei tifosi interisti e di altre squadre.

Molti hanno chiesto misure severe, come la retrocessione in Serie B o la revoca degli ultimi scudetti vinti dall’Inter, mentre altri hanno difeso il club, accusando “Report” di sensazionalismo.

L’origine delle sponsorizzazioni fantasma era stata già studiata nel 2020 da una società di analisti. Dopo una lunga ricerca siamo riusciti a scovare l’uomo nella City che per primo aveva lanciato l’allarme sull’Inter.

Segui #Report ora su #Rai3?https://t.co/ncB8yhNcVj pic.twitter.com/jdBgTceqZV — Report (@reportrai3) February 2, 2025

Le discussioni sono state accese e hanno riflettuto la grande spaccatura tra le opinioni dei tifosi.

Implicazioni e Futuro

Questa puntata di “Report” non solo ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’Inter ma ha anche riacceso il dibattito sulla regolamentazione finanziaria nel calcio e sulla trasparenza dei club.

Che le accuse siano vere o meno, l’inchiesta ha messo in luce la necessità di una maggiore vigilanza e trasparenza nelle operazioni finanziarie delle squadre di calcio italiane.

L’Inter, da parte sua, si è trovata a dover rispondere a queste accuse in un momento critico, dove la fiducia dei tifosi e degli investitori potrebbe essere messa a dura prova.

È chiaro che le implicazioni di questa inchiesta potrebbero estendersi ben oltre la singola partita o campionato, influenzando possibili riforme nel sistema calcistico italiano.