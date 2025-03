Mondiale per club, montepremi shock: quanto guadagneranno Inter e Juventus

Il Mondiale per Club FIFA 2025 si preannuncia come un evento epocale non solo per il nuovo format a 32 squadre, ma anche per il montepremi senza precedenti che la FIFA ha deciso di mettere in palio.

Mondiale per Club FIFA 2025, montepremi senza precedenti

La competizione, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, rappresenta una svolta per il calcio di club, con cifre economiche da capogiro destinate a rivoluzionare il panorama sportivo globale.

Un miliardo di dollari per i club

Il Consiglio della FIFA, riunitosi il 5 marzo 2025, ha ufficialmente approvato un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro) da distribuire tra le 32 squadre partecipanti.

Questa cifra, definita “senza precedenti” dalla stessa federazione, è più del doppio del montepremi offerto per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar (440 milioni di dollari), sottolineando l’ambizione della FIFA di elevare il Mondiale per Club a un livello di prestigio e rilevanza economica paragonabile a quello delle competizioni continentali più blasonate, come la UEFA Champions League.

Il torneo, che vedrà tra le protagoniste anche le italiane Inter e Juventus, è parte di un piano finanziario più ampio.

La FIFA prevede infatti di generare 2 miliardi di dollari di entrate dalla competizione, grazie a sponsorizzazioni (già confermati colossi come Hisense, AB InBev e Bank of America) e diritti televisivi, con DAZN che trasmetterà gratuitamente tutte le 63 partite in Italia.

Di questi, 1 miliardo sarà interamente redistribuito ai club, mentre il resto contribuirà a un meccanismo di solidarietà per lo sviluppo del calcio a livello globale.

Quanto guadagneranno Inter e Juventus?

Sebbene i dettagli precisi sulla distribuzione del montepremi non siano ancora stati resi pubblici, alcune stime circolano tra gli addetti ai lavori.

La partecipazione minima garantirebbe a ogni club una cifra base significativa, con proiezioni che oscillano tra i 18 e i 50 milioni di euro a seconda delle fonti.

Ad esempio, secondo indiscrezioni riportate da testate come Calcio e Finanza e La Gazzetta dello Sport, Inter e Juventus potrebbero incassare almeno 20-30 milioni di euro solo per essere presenti, con la possibilità di veder lievitare i guadagni in base ai risultati sportivi.

Per il vincitore, il premio potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro, una somma che rivaleggia con i ricavi della Champions League ma concentrata in un solo mese di competizione. Questo aspetto rende il Mondiale per Club non solo un’opportunità sportiva, ma anche un’occasione economica imperdibile per i club, con benefici indiretti legati a marketing, sponsor e visibilità globale.

Un format rivoluzionario

Il Mondiale per Club 2025 abbandona la vecchia formula invernale a 7 squadre per adottare un modello più simile a quello della Coppa del Mondo per nazionali: 32 squadre divise in 8 gironi da 4, con le prime due di ogni gruppo che avanzano alla fase a eliminazione diretta. L’Europa sarà rappresentata da 12 club, tra cui le ultime vincitrici della Champions League (Chelsea, Real Madrid, Manchester City) e altre selezionate tramite il ranking UEFA, come Inter e Juventus. Il torneo si giocherà ogni quattro anni, sostituendo di fatto la vecchia Confederations Cup.

Le Parole di Infantino

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “La Coppa del Mondo per Club FIFA non sarà solo l’apice del calcio per club, ma anche una dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio dei club in generale su una scala mai vista prima. Tutte le entrate generate saranno distribuite ai partecipanti, poiché la FIFA non tratterrà un solo dollaro.” Infantino ha anche evidenziato l’investimento record di 2,3 miliardi di dollari nel programma FIFA Forward per il ciclo 2023-2026, con l’obiettivo di portare lo sviluppo del calcio globale a nuovi livelli.