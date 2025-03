UFFICIALE/ Taranto escluso dalla Serie C: la nuova classifica in attesa della sentenza Turris

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C).

Mercoledì 12 marzo 2025 arriverà l’ufficialità dell’esclusione della Turris, la cui gara contro il Catania, prevista proprio in quel giorno, è stata preventivamente rinviata.

Aggiornamento classifica Serie C Girone C

La Lega Italiana Calcio Professionistico, in conseguenza delle Decisioni di cui al Dispositivo/0139/TFNSD-2024-2025 e al Dispositivo/0142/TFNSD-2024-2025, rende nota la classifica aggiornata del Girone C alla 10ª giornata di ritorno:

1 – AUDACE CERIGNOLA 60

2 – AVELLINO 55

3 – MONOPOLI 49

4 – BENEVENTO 46

5 – POTENZA 44

6 – CROTONE 43

7 – GIUGLIANO 38

8 – CATANIA p.p. 1 38

9 – AZ PICERNO 38

10 – TRAPANI 38

11 – SORRENTO 35

12 – JUVENTUS NEXT GEN 33

13 – CAVESE 33

14 – FOGGIA 30

15 – TEAM ALTAMURA 29

16 – LATINA 27

17 – CASERTANA 22

18 – ACR MESSINA (p.p. 4) 15

19 – TURRIS (p.p. 11) 5

(p.p.: punti di penalizzazione)