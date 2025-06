Una notte storica per il calcio e una lezione di umiltà per i giganti del pallone. L’Auckland City, formazione neozelandese composta da calciatori semiprofessionisti con un secondo lavoro, ha fermato sull’1-1 il blasonato Boca Juniors nel Mondiale per Club, sovvertendo ogni pronostico e rispondendo sul campo a chi ne aveva sminuito il valore.

La squadra neozelandese era reduce da due sonore sconfitte: un 10-0 contro il Bayern Monaco e un 6-0 contro il Benfica. Ma contro il Boca è arrivata la rivincita più dolce, con un pareggio che vale quanto una vittoria per chi è abituato a barcamenarsi tra turni di lavoro e allenamenti serali.

A pochi giorni dalla sfida, le parole dell’allenatore del Boca, Miguel Ángel Russo, erano risuonate come un giudizio senza appello: “Non voglio sminuire il Bayern, ma gli avversari vengono da una lega non professionistica”. Parole che, dopo il pareggio maturato in campo, suonano oggi come un boomerang.

Un gruppo di eroi quotidiani

A rendere ancora più clamoroso il risultato è la vita quotidiana degli stessi protagonisti dell’Auckland City. Non calciatori milionari, ma uomini comuni con una passione fuori dal comune. Ecco cosa fanno nella vita, oltre a inseguire un pallone:

Adam Mitchell – Agente immobiliare

– Agente immobiliare Mario Ilich – Rappresentante Coca-Cola

– Rappresentante Coca-Cola Christian Gray – Insegnante

– Insegnante Nikko Boxall – Consulente assicurativo

– Consulente assicurativo Paris Domfeh – Studente

– Studente Myer Bevan – Studente di ginnastica

– Studente di ginnastica Gerard Garriga – Allenatore delle giovanili

– Allenatore delle giovanili Angus Kilkolly – Tecnico in azienda di ferramenta

– Tecnico in azienda di ferramenta Dylan Manickum – Assistente ingegnere

– Assistente ingegnere Ryan De Vries – Dipendente autolavaggio

– Dipendente autolavaggio Regont Murati – Product owner

– Product owner Jordan Vale – Insegnante elementare

– Insegnante elementare Jeremy Foo – Studente di scienze

– Studente di scienze Jerson Lagos – Barbiere

– Barbiere Sebastián Ciganda – Manutentore piscine

– Manutentore piscine Dylan Connolly – Fisioterapista

– Fisioterapista Matt Ellis – Addetto vendite in azienda alimentare

– Addetto vendite in azienda alimentare Adam Bell – Commerciante

– Commerciante Tong Zhou – Dipendente del King’s College

– Dipendente del King’s College Alfie Rogers – Rappresentante Coca-Cola

– Rappresentante Coca-Cola Natha Garrow – Studente

– Studente Michael De Heijer – Team leader della LifeChanger Foundation

– Team leader della LifeChanger Foundation David Yoo, Haris Zeb, Jackson Manuel – Community Soccer Coaches

– Community Soccer Coaches Areya Prasad – Studente alla St. Peter’s College

Una rosa che, a leggere l’elenco, sembra più una squadra aziendale che una concorrente del Mondiale FIFA. Eppure, in campo hanno lottato e meritato un risultato storico.

Il caso Russo: arroganza o realismo?

Le parole di Russo, alla luce del risultato, hanno acceso il dibattito. Da un lato, chi lo accusa di arroganza, sottolineando la mancanza di rispetto verso una squadra che ha dimostrato grande cuore e spirito di sacrificio. Dall’altro, chi ne condivide l’analisi sulla disparità tecnica e strutturale che caratterizza le fasi iniziali del Mondiale per Club.

Ma è proprio la serata dell’Auckland City a smentire tutto. Il calcio, ancora una volta, ha mostrato la sua faccia più romantica: quella in cui la passione e il sacrificio possono pareggiare i conti con il talento e il prestigio.

Un esempio per il calcio mondiale

Il pareggio contro il Boca non è solo un risultato inatteso, ma anche un monito: il calcio globale ha bisogno di riforme, di maggiore equilibrio nei tornei internazionali, ma soprattutto di rispetto per chi, con pochi mezzi, riesce comunque a scrivere la storia.