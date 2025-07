Dramma Igor Protti, l’ex Napoli è malato: “Mi hanno trovato un ospite sgradito”

Con un messaggio carico di forza e dignità, Igor Protti, ex attaccante e bandiera del Livorno – con un passato anche alla Lazio, Napoli e Bari – ha annunciato pubblicamente di essere malato. Lo ha fatto tramite un post su Instagram accompagnato da una foto scattata in ospedale, risalente a pochi giorni fa.

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”.

È così che l’ex bomber, oggi 57enne, ha comunicato ai suoi tifosi e amici l’inizio di una nuova battaglia, forse la più dura della sua vita. Un percorso che lo vede già in prima linea, con un primo intervento chirurgico alle spalle e nuovi trattamenti in programma:

“La prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta, come sempre”.

Protti, noto per la sua determinazione e per l’attaccamento ai valori dello sport, ha voluto sottolineare il sostegno della sua famiglia e della comunità che gli è sempre stata vicina, dentro e fuori dal campo:

“So di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me, anche se non tutti fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità, oggi sento la vicinanza di amici e di chi mi ha voluto bene”.

Non manca poi un sentito ringraziamento al personale sanitario che lo sta seguendo:

“Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”.

Il messaggio ha subito fatto il giro del web, raccogliendo parole di affetto, incoraggiamento e solidarietà da tifosi di ogni parte d’Italia. La “partita” che Protti si appresta a giocare non è semplice, ma il suo spirito da combattente lascia intuire che, anche stavolta, darà tutto per vincerla.