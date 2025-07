ULTIM’ORA/ Una partita di Serie A si giocherà in Australia. Ecco quale

È ufficiale: una partita del campionato di Serie A si giocherà, per la prima volta nella storia, fuori dai confini europei. Il Consiglio Federale, riunitosi questa mattina a Roma, ha dato il via libera alla proposta della Lega Serie A di disputare Milan–Como, gara valida per la 26ª giornata del campionato 2025/2026 (quinta di ritorno), a Perth, in Australia.

La svolta in Serie A, si giocherà in Australia per Milan-Como

Il match è in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026 e si dovrebbe disputare all’Optus Stadium, un impianto da 60.000 posti utilizzato principalmente per football australiano, rugby e cricket. Il governo dell’Australia Occidentale ha già bloccato la data dell’evento, che si annuncia come un appuntamento epocale per il calcio italiano e non solo.

La FIGC ha risposto positivamente alla richiesta della Lega Serie A, ma restano da completare alcuni passaggi formali. In particolare, serviranno i via libera da parte della Federazione australiana di calcio, della UEFA, dell’Asian Football Confederation e della FIFA. Sebbene si tratti di autorizzazioni considerate formalità, è necessario attendere gli ok ufficiali prima di considerare l’operazione definitivamente chiusa.

Quello che è certo, però, è che si tratta di una svolta storica: mai prima d’ora un grande campionato europeo aveva programmato una gara di stagione regolare in un altro continente. La Serie A, in questo senso, sarà la prima lega europea a esportare ufficialmente una partita del proprio calendario all’estero.

Una mossa che conferma la volontà del calcio italiano di internazionalizzarsi, aprirsi a nuovi mercati e rafforzare la propria visibilità globale. La scelta di Perth, città con una forte presenza italiana e grande passione per il calcio, rientra perfettamente in questa strategia.

Nei prossimi mesi si attendono i passaggi ufficiali delle federazioni internazionali, ma il segnale è già stato lanciato: la Serie A è pronta a fare la storia.