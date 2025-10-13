Chivu senza pensieri: “Hojlund? Preferisco il mio Pio Esposito”

Hojlund? Preferisco puntare su Pio Esposito. Così scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in riferimento a Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, che secondo la rosea in estate avrebbe scelto di puntare sul giovane italiano piuttosto che sul danese, finito poi al Napoli.

Il retroscena di Chivu sull’attaccante danese

Secondo quanto riportato, Chivu ha spinto fortemente per il suo “pupillo” sin dall’inizio della sua esperienza alla guida dell’Inter. Ma la mossa più significativa del tecnico romeno è arrivata ben prima che la stagione 2025-26 prendesse il via. Infatti, in un momento delicatissimo, l’Inter si è trovata davanti a un bivio strategico: da una parte la scommessa su Pio Esposito, dall’altra la possibilità di rinforzarsi con Hojlund, quando il danese non era ancora nel mirino del Napoli.

In quel momento, Chivu, appena arrivato ad Appiano e in procinto di imbarcarsi per gli Stati Uniti con la squadra, chiese tempo ai dirigenti nerazzurri per decidere. La dirigenza doveva sciogliere un unico nodo: puntare su Esposito o rinviare di un altro anno il suo inserimento nella rosa, mandandolo nuovamente in prestito. La risposta di Chivu fu chiara: “Fateci (ri)vedere Pio all’opera e capiremo meglio”.

Poco è bastato al tecnico per arrivare alla conclusione che Pio Esposito non fosse solo il futuro, ma anche il presente dell’Inter. A domanda precisa su Hojlund e Esposito, Chivu non ha avuto esitazioni: preferisce senza dubbio il suo giovane pupillo.