ULTIM’ORA/ Guai per Ciro Immobile: sequestrata la struttura della sua Academy

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco e la Polizia Municipale stanno eseguendo in queste ore il sequestro preventivo della struttura sportiva “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati”, fondata dal calciatore Ciro Immobile.

Il motivo del sequestro

Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nell’ambito di un’inchiesta che vede coinvolti sei indagati, accusati – in concorso tra loro – dei reati di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area soggetta a vincoli ambientali e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

L’indagine trae origine da un sopralluogo effettuato lo scorso aprile, volto a verificare lo stato dei luoghi, che avrebbe evidenziato nuovi interventi edilizi non autorizzati su un’area già in passato interessata da opere abusive non condonate. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero realizzato ulteriori costruzioni e modifiche strutturali senza alcun titolo abilitativo, determinando una radicale trasformazione dell’area.

Inoltre, su alcune particelle catastali, sarebbe stato effettuato un cambio di destinazione urbanistica: da bosco alto ad area parcheggio, tramite sbancamento e riporto di terreno, oltre allo spandimento di fresato d’asfalto – un conglomerato bituminoso di recupero proveniente dalla fresatura degli strati stradali – configurando così un’attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

L’inchiesta prosegue per accertare le singole responsabilità e ricostruire nel dettaglio la catena decisionale che ha portato alla realizzazione delle opere contestate. Al momento, Ciro Immobile non risulterebbe tra gli indagati, ma la vicenda coinvolge direttamente la struttura sportiva a lui riconducibile.