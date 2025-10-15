Immobile risponde alle accuse: “Sono addolorato. Volevo solo aiutare tanti giovani”

La Ciro Immobile Academy di Torre del Greco è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha avviato un’indagine per presunte opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti pericolosi e per la costruzione di un parcheggio in un’area boschiva. Secondo le prime informazioni, sarebbero sei le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta.

La risposta di Ciro Immobile dopo il sequestro

La struttura, inaugurata lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, era nata con l’obiettivo di offrire ai giovani del territorio un centro sportivo moderno e funzionale. La notizia del sequestro ha profondamente colpito il calciatore, che, raggiunto dall’ANSA, ha espresso tutto il suo dispiacere:

“Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi. Ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato.”

Immobile ha poi aggiunto di nutrire fiducia nel lavoro dei tecnici, convinto che potranno dimostrare la regolarità degli interventi effettuati sull’area:

“Sono addolorato per l’accaduto, ma resto sereno. Mi auguro che l’inchiesta possa riconoscere la correttezza del nostro operato.”

La Procura prosegue ora con gli accertamenti per chiarire la natura e la portata delle presunte irregolarità edilizie. Nel frattempo, il sequestro della Ciro Immobile Academy rappresenta un duro colpo per la comunità locale, che aveva accolto con entusiasmo l’iniziativa dedicata ai giovani sportivi del territorio.