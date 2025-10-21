Natan, mai una valutazione così alta: l’ex Napoli è nel miglior momento della sua carriera

Secondo il sito Transfermarkt.it, il valore di mercato di Natan, ex difensore di Napoli e Bragantino, sta aumentando: la sua quotazione è arrivata a 18 milioni, che è il doppio rispetto alla quota per cui è stato venduto dal Napoli questa estate, cioè circa 9 milioni di euro.

Dopo l’ultima stagione, che ha trascorso in quel di Siviglia al Real Betis, il calciatore è stato riscattato dal club spagnolo. Il difensore brasiliano sta rispondendo sul campo con prestazioni di livello che lo hanno reso il titolare inamovibile del reparto difensivo dei biancoverdi.

Le prestazioni di Natan al Real Betis

La scorsa stagione, dopo 52 presenze e una finale di Uefa Conference League, Natan ha concluso la sua stagione con una media complessiva di 6.85 (sofascore.com), condita da due gol e due assist. L’attuale stagione, invece, è iniziata nel migliore dei modi, con una media attuale di 6.67, con un assist all’attivo in Europa League.

Queste prestazioni si sono proiettate di conseguenza sul suo valore di mercato, che sono lo specchio delle buone partite sul rettangolo di gioco.

La domanda che ci si pone è se si potesse dare più fiducia ad un ragazzo che sta dimostrando di avere le qualità per giocare in una grande squadra che disputa le coppe europee, e che farebbe comodo in un periodo di emergenza difensiva.