Spalletti si presenta alla Juventus: “Ho bellissime sensazioni”

Ott 31, 2025 - Michele Massa

Giornata storica in casa Juventus, dove Luciano Spalletti si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore bianconero. In conferenza stampa, il tecnico toscano ha condiviso le sue prime emozioni e le sensazioni vissute in queste ore di grande attesa.

Le parole di Spalletti in conferenza stampa

Provo delle sensazioni bellissime. Sappiamo tutti qual è la storia e l’organizzazione di questo club. Sappiamo che c’è un’aspettativa alta, però poi a entrarci dentro è sempre una bellissima emozione”, ha dichiarato Spalletti.

Il nuovo tecnico della Juventus ha poi parlato con rispetto del lavoro svolto dal suo predecessore:

Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli. Io ho grande rispetto del lavoro di Tudor, che saluto caramente, perché è una persona splendida. Sono sicuro di trovare una squadra allenata bene, grazie alla professionalità di Igor”.

Infine, Spalletti ha ringraziato la dirigenza per la fiducia accordata e ha tracciato la rotta per il futuro:

“Ovviamente dobbiamo lavorare in maniera importante per raggiungere le nostre ambizioni. Ringrazio il direttore Comolli per le belle parole”.

JuventusLuciano Spalletti
Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".