Linea Verde fra le bellezze di Caserta e del Casertano: quando vederle in TV

Caserta – Linea Verde è uno storico programma di Rai 1 che, da anni, mostra le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, i patrimoni culturali e le bontà enogastronimiche del nostro paese. Nella prossima puntata, la redazione del programma si sposterà a Caserta ed, in particolare, nelle zone limitrofe del Casertano. Il tutto è stato annunciato sulla Pagina Facebook ufficiale del programma.

Dopo la guida turistica dello scandalo pubblicata da Feltrinelli, dove la zona veniva definita come priva di bellezze significative e controllata dalla malavita, è importante che i media nazionali possano riscattare il casertano e mostrare al mondo quante ricchezze possieda.

Come di consueto, infatti, le telecamere del programma inquadreranno gli scorci meravigliosi, i piccoli borghi, i conduttori assaggeranno prodotti tipici e ricette tradizionali, esperti racconteranno la storia incredibile che si nasconde in ogni angolo, dietro ogni struttura. Uno schiaffo morale a quanto scritto in passato da persone ignoranti e poco informate.

La puntata dedicata a Caserta ed al Casertano andrà in onda domenica prossima, il 30 dicembre 2018, su Rai 1 a partire dalle 12:20. Come di consueto per la trasmissione domenicale, per quest’anno infatti Linea Verde va in onda sia il sabato che la domenica, i conduttori saranno Daniela Ferolla, Federico Quaranta, Peppone. Non resta che collegarsi e scoprire insieme a loro quanti tesori possediamo e troppo spesso ignoriamo.