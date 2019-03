Giornata Nazionale del Paesaggio: tutti gli eventi a Napoli e in Campania

Torna anche quest’anno, il 14 marzo 2019, la Giornata Nazionale del Paesaggio, ideata nel 2016 per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini a rispettarlo.

In Campania molti musei e siti archeologici organizzeranno eventi interessanti, alcuni gratuiti, per dare evidenza speciale a un’opera della collezione o del sito, direttamente o indirettamente evocativa del tema del paesaggio, per farla riscoprire al pubblico in un’ottica originale.

Inoltre, le Soprintendenze apriranno i loro uffici organizzando iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema del paesaggio, anche illustrando gli esiti dell’attività svolta a favore del paesaggio.

Ecco l’elenco completo degli eventi di tutta la Campania:

Benevento

Benevento: paesaggio e paesaggi – Mostra documentaria

Benevento, Archivio di Stato di Benevento

Mostra – Dal 14 marzo 2019 al 30 aprile 2019 Orario: lun – ven: 9 – 18 sab: 9 – 13

Benevento, Ex Convento San Felice

Mostra – Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00 -13.00

Caserta

Paesaggi domestici. Il Giardino delle Delizie del Casino Carafa

Maddaloni, Museo archeologico dell’antica Calatia

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00

Sulle antiche vie: Teanum Sidicinum tra Appia e Latina

Teano, Museo archeologico di Teanum Sidicinum

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-13.00 – ogni ora

APPIA FELIX: un percorso da condividere e costruire

Santa Maria Capua Vetere, Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo

Convegno/Conferenza – Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 e 16.00

Lo spazio dei Sanniti: Allifae prima dei Romani

Alife, Museo archeologico dell’antica Allifae

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-13.00, ogni ora

Paesaggi di Terra di Lavoro

Caserta, Archivio di Stato di Caserta

Mostra – Dal 14 marzo 2019 al 14 aprile 2019 Orario: 9.00-17.00

Napoli

Dal castello, il paesaggio si racconta

Napoli, Castel dell’Ovo

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 10.30-12.00/16.30-18.00

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Parco Archeologico di Pompei

Pompei, Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei

Attività didattica – Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura del sito.

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Scavi di Oplontis

Torre Annunziata, Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis

Altro – Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura. Alle ore 10 e alle ore 12 è previsto un incontro con un tecnico del Parco che illustrerà la villa di Poppea e l’affresco indicato.

Surrentum_vacanze da imperatori

Piano di Sorrento, Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet”

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00

Sorrento e Ischia nella poetica di Smargiassi

Napoli, Palazzo Reale di Napoli

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Antiquarium di Boscoreale

Boscoreale, Parco archeologico di Pompei – Antiquarium nazionale di Boscoreale

Altro – Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura. Alle ore 10 e alle ore 12 è previsto un incontro con un tecnico del Parco che illustrerà il museo con particolare riferimento agli affreschi indicati.

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Scavi di Stabia

Castellammare di Stabia, Parco archeologico di Pompei – Villa San Marco

Altro – Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura. Alle ore 10 e alle ore 12 è previsto un incontro con tecnici del Parco che illustreranno la Villa S. Marco con particolare riferimento agli affreschi indicati.

Paesaggi antichi e panorami della Floridiana

Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Incontro/Presentazione – Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00

IL PAESAGGIO NELLE PAGINE DEI LIBRI

Napoli, Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III”

Mostra – Il 14 marzo 2019 Orario: 14 marzo ore 9,00 -18,00

La Biblioteca Nazionale VITTORIO EMANUELE III di Napoli raccoglie l’invito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di promuovere la cultura del paesaggio e di sensibilizzare i cittadini

Giornata nazionale del paesaggio: percorsi guidati al Parco per i visitatori e meeting con gli stakeholders in vista dell’apertura permanente del Teatro antico dal giorno 17 marzo.

Ercolano, Parco archeologico di Ercolano

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 8.30 – 17.00 | (ultimo ingresso 15.30)

Giornata Nazionale del Paesaggio

Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00

Salerno

Antiche architetture

Sarno, Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00-18.00

Da Picentia ai Picentini.Nuovi percorsi per l’Ecomuseo dei Picentini

Pontecagnano Faiano, Museo archeologico nazionale di Pontecagnano

Incontro/Presentazione – Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00

Paesaggi & paesaggi: idee a confronto per una tutela da condividere

Salerno, Palazzo Ruggi d’Aragona

Convegno/Conferenza – Il 14 marzo 2019 Orario: 09:30 / 13:30

Percorsi in Costiera Amalfitana: dalla Villa romana di Minori al Sentiero dei Limoni

Minori, Villa romana di Minori

Visita guidata – Il 14 marzo 2019 Orario: 09:00

