FOTO. Canova a Napoli, svelata la copertina speciale di Topolino

E’ stata svelata pochi giorni fa la speciale copertina di Topolino dedicata alla mostra di Antonio Canova che si tiene al Museo Archeologico di Napoli. “Topolinio Canova e la scintilla poetica”, questo il nome del fumetto creato per l’occasione. Il topo più famoso al mondo farà un viaggio a Napoli, al Mann, per scoprire i reperti antichi di Pompei ed Ercolano. Questo è l’incipit di questa speciale storia di Topolino, che si lega al Comicon di quest’anno e alla mostra dedicata a Canova.

La copertina è stata realizzata da Blasco Pisapia, ed è ispirata, ovviamente, all’arte del celebre artista neoclassico. “Topolinio Canova e la scintilla” poetica sarà pubblicato su Topolino n. 3310, in edicola dal 1° maggio. L’iniziativa rientra nel progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) ideato per il MANN dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Di seguito, la copertina: