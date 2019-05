Furto nelle notte presso il Centro Don Orione ad Ercolano, strutture all’avanguardia per la riabilitazione delle disabilità in Campania. Sono stati rubati i canarini accuditi dai ragazzi ospitati nel centro.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che i ladri abbiano forzato il recinto. In seguito, avrebbero portato via esclusivamente i canarini, che venivano usati come per therapy dagli operatori della struttura. Gli animali erano molto amati dai ragazzi del Don Orione, i quali sono rimasti senza parole dopo aver scoperto del furto.

la notizia è stata resa nota dallo stesso centro Don Orione, grazie ad un post su Facebook. “Qualche balordo, stanotte,ha pensato di rattristare i cuori dei nostri ragazzi rubando tutti i canarini che ogni giorno accudivano amorevolmente. Un’amara scoperta, che non possiamo comprendere. LADRI !LADRI! LADRI ! non avete rubato dei canarini, ma l’amore immenso dei nostri ragazzi. Avete spezzato dei cuori puri, per pochi euro.” Questo si può leggere sulla pagina social della struttura.

Il problema dei furti, come sappiamo, è ampiamente sentito e anche non troppo difficile da arginare. Il tema del rispetto verso le disabilità, come dobbiamo purtroppo constatare, invece è ancora poco affrontato.