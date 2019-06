Universiadi 2019 a Napoli: costo dei biglietti e dove acquistarli

Napoli – Napoli è in fermento per le Universiadi 2019. L’importante manifestazione sportiva si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019 in tutta la Campania. Gli eventi e le competizioni toccheranno tutta la regione, ma il fulcro sarà ovviamente Napoli, a partire dalla cerimonia inaugurale del 3 luglio allo stadio San Paolo.

Queste tutte le informazioni per acquistare i biglietti per le varie manifestazioni e competizioni:

Per quanto riguarda la Cerimonia inaugurale, che, come abbiamo detto, avrà luogo allo stadio San Paolo di Fuorigrotta il 3 luglio. L’evento vanta la direzione artistica di Marco Balich e sarà composta da numerosi interventi di artisti di fama internazionale. Ospite d’onore della serata sarà la cantante Malika Ayane. Il prezzo intero del biglietto è di 15 euro, ridotto 5. Per famiglie composte da due adulti e due minori è possibile un pacchetto dal prezzo di 36 euro.

Le gare di qualificazione, invece, si svolgeranno in vari impianti sportivi fra Napoli ed altri comuni della provincia e di tutta la regione. Il costo per assistere alle singole competizioni è di 3 euro, mentre le categorie agevolate che vanterebbero la riduzione potranno partecipare gratuitamente. Per le finali, invece, il prezzo è di 5 euro, ridotto 3. Il pacchetto famiglia, invece, avrà il costo di 14 euro.

Hanno diritto ai biglietti ridotti o gratuiti, quando previsto:(si deve presentare alla location il documento che attesta la riduzione, non al punto vendita o online):

– Gli under 18

– Over 65

– Studenti universitari (all’ingresso della location devono presentare ricevuta tasse pagate)

– Militari (sarà richiesto il tesserino all’ingresso della location)

– Gli iscritti al CUS (centro universitario sportivo) presentando la tessera

– Le Associazioni Sportive, presentando elenco nominativo presso la Federazione di competenza.

I biglietti possono essere acquistati nei punti vendita elencati qui oppure direttamente sul sito Universiadi 2019 nell’apposita sezione.