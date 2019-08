Tragedia in vacanza: turista napoletano muore mentre fa il bagno

Roseto degli Abruzzi – Ennesima tragedia in vacanza per un turista napoletano. Il dramma si è consumato sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, nel tratto di mare di fronte allo Chalet Bellavista. Carmine Iuliano, napoletano di 78 anni, era in vacanza con la famiglia e si stava godendo uno delle ultime giornate di mare di questa stagione estiva.

Mentre era in acqua, però, l’uomo ha accusato un forte malore ed ha perso i sensi. Immediatamente sono intervenuti i bagnini del lido che l’hanno riportato a riva, ma le sue condizioni di salute apparivano sin da subito drastiche. Sulla spiaggia sono, poi, arrivati gli operatori del 118 che, dopo un primo soccorso inutile, hanno trasportato il napoletano presso la più vicina postazione d’emergenza.

Qualunque intervento dei medici presenti è risultato vano: l’uomo è deceduto poco tempo dopo essere arrivato lì. Ancora non è chiara la causa e la natura del malore che è costato la vita all’anziano turista.