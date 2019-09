Super parto gemellare in Campania: giovane donna ha partorito quattro bambini

Ieri, 25 settembre 2019, una giovane donna di 31 anni ha dato alla luce all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento ben quattro gemelli.

Si è trattato di un super parto gemellare. Secondo il primo bollettino dei medici i neonati e la mamma sono in ottime condizioni dopo il parto.

La coppia di neogenitori, Marco Perrella di San Nicola Manfredi e Annalisa Zollo di San Leucio del Sannio, ha dato alla luce due maschi e due femmine. I nomi da loro scelti per i neonati sono: Francesco e Luigi per i due maschietti e Marialuisa e Arianna per le due femminucce.

Un parto gemellare analogo si verificò in Campania già nel 2017 ad Avellino. La famiglia fu anche ospite da Barbara D’Urso al programma Pomeriggio Cinque. Durante la puntata la madre ha raccontato la storia della nascita dei suoi quattro figli senza inseminazione artificiale.

“Sapevamo che erano tre, poi ne sono arrivati quattro: all’inizio eravamo sotto choc, ora siamo pieni di amore” dichiarò la mamma dei quattro gemelli.