Un grande evento per gli amanti del cibo di strada e delle specialità campane. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre, in Via Santa Caterina si terrà il Gragnano Street Food Village 2019.

Si prospetta già un festival allegro e ricco di deliziose novità. Venerdì 25 ottobre, uno sciame di vivaci e coloratissime apette Piaggio porterà, nel centro di Gragnano, la tradizione del cibo di strada. Da qui partirà un evento originale, all’insegna del buon cibo e soprattutto del divertimento.

Ci aspettano infatti tante prelibatezze campane da poter gustare “in chiave street”. Tra queste, non mancheranno panini di alta macelleria, cuzzetielli, ma anche prelibatezze di altre regioni, come alcune specialità siciliane. La Campania si conferma ancora un polo di eccellenza per il cibo di strada, e questo vale in particolare per uno dei cibi protagonisti del festival: la pizza, nella sua variante fritta e a portafoglio.

L’organizzazione del festival è realizzata dalla ProLoco, e supportata dal Comune di Gragnano. All’evento inoltre saranno presenti, tra i diversi operatori, la Pizzeria da Mario, l’apetta di Bottega Janca, quella di Sfizi food e tante altre, tutte per deliziare gli ospiti con le loro specialità inaspettate.

Ma il Gragnano Street Food Village non è semplicemente un’occasione per addentrarsi nell’immenso mondo del cibo di strada campano. Tutte e tre le serate dell’evento saranno infatti accompagnate da esibizioni live. Durante questi tre giorni all’insegna del cibo di strada e dell’intrattenimento, spicca l’esibizione dal vivo di Luca Sepe, che si terrà sabato 26 ottobre.

Per essere sempre aggiornati sulla programmazione vi invitiamo a visitare la Pagina Facebook dedicata all’evento.