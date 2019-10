“Dove governa la Lega, con tutto il rispetto, abbiamo già dato, pagato e mantenuto abbastanza“. Queste sono le parole di Matteo Salvini andate in onda a Rai Radio 1. Il leader del Caroccio ha raccomandato a tutti i governatori leghisti di porre un freno all’accoglienza, nominando anche il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Matteo Salvini, leader del Carroccio, continua a insistere con la sua linea dura nei confronti degli immigrati. Da ex Ministro dell’Interno, Salvini si rivolge adesso a quelle aree in cui la Lega ha raccolto consensi nelle ultime elezioni amministrative.

Il leader del Caroccio infatti ha rivolto un appello non solo ai governatori delle regioni del nord, ma in generale, a qualsiasi governatore che sia della Lega. “Abbiamo il sindaco di Potenza, il governatore della Sardegna, governiamo in Basilicata, abbiamo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano e in Calabria…”

Insomma, anche Napoli, o almeno una parte di Napoli, dovrebbe adeguarsi alla linea politica di Salvini. Recentemente, però, la nostra città aveva dimostrato di essere in prima linea nell’accoglienza degli immigrati. Un’indagine statistica aveva infatti rivelato che Napoli è la quinta provincia italiana per numero di residenti stranieri. Un risultato davvero significativo per la nostra città, troppo spesso bollata come chiusa e arretrata.

Ma il leader del Caroccio non vuole sentire ragioni. Salvini insiste in particolare sui problemi economici e sociali di casa e lavoro per tanti italiani, e sostiene, “abbiamo già accolto un numero sufficiente di richiedenti asilo“. E un avviso del genere arriva in un momento importante per la questione immigrati.

Con i meccanismi di redistribuzione dei migranti giunti in Italia, le Prefetture chiedono a sindaci ed strutture locali la disponibilità di posti di accoglienza. In questo contesto, stando alle parole di Salvini, gli amministratori della Lega dovrebbero rispondere “hanno già dato pagato, e mantenuto abbastanza“.

Parole molto dure quelle del leader leghista, che sfruttano il consenso di cui la Lega ancora gode in diverse regioni italiane. Salvini parla inoltre di un piano di ristrutturazione al quale starebbero lavorano i sindaci leghisti in tutta Italia, che implicherebbe la necessità di porre un freno all’accoglienza. Non ci resta che attendere la risposta del sindaco di San Giuseppe Vesuviano.