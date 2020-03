Tragedia a Torre del Greco. Giovane mamma si lancia nel vuoto: morta sul colpo

Tragedia a Torre del Greco. Una giovane donna è caduta dal balcone della sua abitazione situata al terzo piano di un palazzo. E’ successo intorno alle 12.30 in pieno centro cittadino in via Vittorio Veneto.

La donna, mamma di una bambina, si sarebbe lanciata nel vuoto ma non si conoscono le cause del gesto. Grande paura e panico per chi transitava per strada in quel momento.

Sul posto ci sono gli agenti della polizia municipale per ricostruire l’accaduto e gli operatori i 118 che hanno constatato il decesso della giovane donna.