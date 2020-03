La Campania avrà 24 posti di terapia intensiva in più per affrontare l’emergenza coronavirus. Gli ospedali sono già in difficoltà per quanto riguarda la disponibilità di letti per i ricoveri, nonostante il Loreto Mare sia stato specializzato nel trattamento del Covid-19. La Regione afferma:

“Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto l’istruttoria per la requisizione in uso dell’area individuata a Caserta per la realizzazione dell’ospedale modulare nel quale vi saranno 24 posti letto di terapia intensiva. “Si tratta – ha dichiarato De Luca – di uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di rianimazione nella nostra regione”.

Un ospedale modulare è in sostanza un ospedale prefabbricato. Il modulo è una struttura standard e autonoma, che però può essere “legata” ad altri moduli per formare una struttura più grande. È una soluzione rapida e adatta a gestire situazioni temporanee o di emergenza, come quella attualmente in corso in tutta Italia.