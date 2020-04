L’Unità di crisi della Regione Campania ha da poco comunicato il bollettino di oggi, martedì 7 aprile, relativo all’emergenza Coronavirus. Sono 120 i positivi di oggi, su oltre 2.000 tamponi effettuati.

Sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: 454 tamponi di cui 51 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: 319 tamponi di cui 18 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: 49 tamponi, di cui 1 positivo;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 305 tamponi, di cui 26 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: 188 tamponi di cui 2 positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: 62 tamponi di cui 1 positivo;

– Azienda Universitaria Federico II: 128 tamponi di cui 4 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 375 tamponi di cui 14 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento 57 tamponi di cui 2 positivi;

– Ospedale di Eboli: 68 tamponi di cui 1 positivo.

Positivi di oggi: 120

Tamponi di oggi: 2.005

Totale complessivo tamponi Campania: 27.784

Totale complessivo positivi al Coronavirus in Campania al 7 aprile: 3.268

Nella giornata di ieri, erano stati 90 i positivi in più registrati. Si evidenzia quindi un leggero rialzo della curva dei contagi per oggi. D’altra parte, aumenta significativamente anche il numero di tamponi esaminati. Un’innovazione in particolare ha consentito alla Campania di aumentare il numero di test effettuati: il Casello Tampone.

Dopo quello attivo nei pressi dell’ospedale di Giugliano, la Regione può contare su un altro ‘casello tampone’: è ormai in attività il secondo punto veloce per effettuare i test del coronavirus, nella postazione di Pozzuoli. Nella sola mattinata di oggi sono stati portati a termine, in questo punto, tutti i 31 tamponi programmati, mentre già a partire da domani si effettueranno 61 tamponi.