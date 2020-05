Paolo Ascierto continua ad attestarsi come simbolo dell’eccellenza campana nella lotta al Coronavirus. Stando alla classifica di Scopus il medico napoletano detiene un punteggio maggiore rispetto ad altri esperti che si vedono spesso in tv per discutere dell’emergenza sanitaria.

Scopus è un database di ricerca scientifica che valuta il prestigio e l’autorevolezza degli scienziati attraverso un punteggio denominato H-Index. Quest’ultimo contempla vari fattori tra cui i titoli accademici, le pubblicazioni scientifiche e il numero di citazioni che hanno ottenuto nel tempo. Bechis lo definisce “bibbia della Scienza”.

Per ottenere la sufficienza bisogna superare la soglia dei 50 punti. Dagli 80 in poi si va verso l’eccellenza. In Italia soltanto tre nomi spiccano in quest’ultima categoria: Alberto Mantovani dell’Humanitas (167), Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri (158) e Luciano Gattinoni dell’Università di Göttingen (84).

Paolo Ascierto conquista una posizione di autorevolezza, ottenendo ben 63 punti. Di recente, tutto il mondo gli ha riconosciuto il merito di aver sperimentato per primo la cura con Tocilizumab, ottenendo risultati incoraggianti.

Sotto di lui, alcuni dei virologi ed esperti più presenti nei media italiani negli ultimi tempi. Tra questi Massimo Galli, con 51 punti, che mise in discussione proprio il merito di Ascierto, seguito da Andrea Crisanti con un punteggio di 49.

Considerati del tutto insufficienti, altri volti noti dei salotti televisivi. Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, ottiene soli 39 punti. Pier Luigi Lopalco e Roberto Burioni, ospiti fissi dei talk show, si collocano verso la fine della classifica con punteggi rispettivamente di 33 e 26. Ancor più in fondo, con 22 punti, si colloca Maria Rita Gismondo, la virologa che giudicò il Coronavirus una banale influenza. Seguono Silvio Brusaferro con 21 punti, Fabrizio Pregliasco con 14 punti e il candidato al Nobel, Giulio Tarro, con 10 punti.