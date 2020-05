Il meteo sembra aver accolto la tanto discussa fase 2 proseguendo anch’esso in direzione di un netto miglioramento. Per buona parte della settimana, infatti, le condizioni climatiche saranno favorevoli. Ciò a causa dell’arrivo di un anticiclone di origine africana, pronto a far visita al nostro Paese.

Già da oggi, lunedì 4 maggio, il clima si presenta mite e ben soleggiato. Anche domani, martedì 5 maggio, si assisterà ad una condizione abbastanza simile. Solo in alcune zone settentrionali potrebbe presentarsi qualche nube ma con basso rischio di fenomeni. Questi ultimi potrebbero interessare le sole aree alpine di confine.

Un lieve cambiamento interesserà la giornata di mercoledì, 6 maggio. Al nord e al centro l’alta pressione potrebbe indietreggiare al cospetto di correnti più fresche che potrebbero causare la comparsa di nubi e qualche pioggia scarsa. In particolare, tali deboli piovaschi potranno abbattersi sull’Emilia, il Piemonte Occidentale e la Liguria di Ponente. Invece, al centro, riguarderanno Marche, Abruzzo e Molise.

Giovedì 7 maggio si registrerà nuovamente un clima quasi estivo. Il sole tornerà a splendere su tutto il Paese e le temperature si innalzeranno lentamente.

Il meteo continuerà a mostrarsi favorevole nelle giornate di venerdì, 8 maggio, e sabato, 9 maggio. Proprio verso il fine settimana, infatti, le temperature subiranno un ulteriore incremento, fino a raggiungere valori praticamente estivi.

La situazione potrebbe capovolgersi domenica, 10 maggio, e protendersi per il resto della settimana entrante. Il nord, infatti, sarà interessato da una perturbazione proveniente dall’atlantico che causerà condizioni instabili sui rilievi alpini e su parte del nord-ovest.