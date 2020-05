Ogni giorno sono sempre di più i pazienti affetti da coronavirus che guariscono in Campania. E la gioia dei medici e degli infermieri che gli hanno curati non si trattiene. C’è chi canta e chi applaude all‘interno della corsia dell’Ospedale Loreto Mare e chi invece accompagna i pazienti fino alla macchina come il personale sanitario della Clinica Vesuvio.

E sono ben tre i video postati sabato dalla struttura sita in via Volpicella (a Ponticelli, Napoli) che mostrano come al covid-19 si può guarire. Due donne, la signora Rosanna e la nonna Anna, lasciano infatti la struttura tra l’ironia e la felicità del personale sanitario.

Ed ecco tutti gli infermieri, con tute, guanti e maschere protettive, schierati in fila e pronti ad applaudire la macchina che porta finalmente a casa la paziente guarita. Eloquente la scritta della Clinica Vesuvio a commento del filmato:

“Salutiamo i pazienti guariti. Missione compiuta!!!”.

Ed è una vera missione quella di medici e infermieri che stanno rischiando la loro vita per salvare quella degli altri. A volte riuscendoci come nel caso di Anna e Rosanna. Dopo oltre 3o giorni le due donne sono riuscite a sconfiggere il coronavirus. E alla fine la gioia del personale sanitario esplode in una grande applauso: