Torre Annunziata, distribuzione di mascherine per bimbi dai 4 a 12 anni: date e orari

Torre Annunziata – distribuzione di mascherine per bambini. Il comune di Torre Annunziata ha messo in atto un programma per la distribuzione gratuita di mascherine per bambini dai 4 ai 12 anni.

La distribuzione – in collaborazione con la Regione Campania – avverrà in ordine alfabetico e a giorni ed orari stabiliti. Il ritiro per cognome delle mascherine avverrà presso la biglietteria dello stadio comunale “A.Giroud” – Piazzale Kennedy – dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18 e il sabato dalle ore 10 alle ore 13 .

Per il ritiro della mascherina è necessario munirsi della tessera sanitaria o della carta d’identità del minore. Ecco le date scelte: