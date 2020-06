Alcott ricerca personale in Campania. La nota catena di abbigliamento, per i suoi punti vendita di Nola, assumerà varie figure.

Capri srl, proprietaria dei brand Alcott e Gutteridge, conta 211 store in 6 Paesi del Mondo, 1600 dipendenti e un fatturato di 250 milioni di euro. In linea con la costante crescita aziendale si ricercano professionisti per ampliare il proprio team.

Attualmente, Alcott ricerca personale in tutta Italia e in Campania vari sono i ruoli da ricoprire, similmente a quanto accaduto lo scorso anno.

Di seguito tutte le posizioni aperte per i punti vendita di Nola:

Buyer : sarà responsabile del processo di acquisto e sviluppo della linea di abbigliamento dai fornitori internazionali dell’azienda;

: sarà responsabile del processo di acquisto e sviluppo della linea di abbigliamento dai fornitori internazionali dell’azienda; Addetto all’Ufficio Retail : si occuperà di ordini, rapporto con corrieri, gestione prezzi;

: si occuperà di ordini, rapporto con corrieri, gestione prezzi; Grafico : collaborerà allo sviluppo delle grafiche di abbigliamento per il brand Alcott;

: collaborerà allo sviluppo delle grafiche di abbigliamento per il brand Alcott; Junior Web Graphic Designer : collaborerà, sotto la guida del tutor, alla cura del layout per i canali e-commerce aziendali;

: collaborerà, sotto la guida del tutor, alla cura del layout per i canali e-commerce aziendali; Stylist & Visual Online : si occuperà della cura del visual merchandising per il canale online del brand Alcott;

: si occuperà della cura del visual merchandising per il canale online del brand Alcott; Fashion Designer: entrerà a far parte del team stile e collaborerà allo sviluppo delle collezioni Alcott.

Per chi ha voglia di crescere in una realtà dinamica e in continua evoluzione, con esperienza nel mondo del retail, può inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: recruiting@alcott.it. La mail dovrà essere corredata di un curriculum aggiornato e avere come oggetto il nome della posizione a cui ci si vuole candidare.

