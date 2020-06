Nuovi treni a disposizione per la Circumvesuviana. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato sul proprio profilo facebook che sono stati consegnati due nuovi treni alle linee della zona vesuviana. Ecco il comunicato:

“La Regione Campania continua l’opera di rinnovamento del parco treni Eav: consegnati questa mattina ulteriori due treni revampizzati che si aggiungono ai quattro nuovi treni già in esercizio.

Un investimento di 40 milioni di euro per immettere complessivamente 25 nuovi treni sulle linee vesuviane e migliorare il servizio di trasporto per i cittadini”.

Ad inizio febbraio di quest anno invece, l’Eav – società che gestisce il trasporto tra i paese Vesuviani – aveva annunciato di aver trovato un accordo con la società Hitachi Rail S.p.A, per la produzione di 40 nuovi treni volti a migliorare la qualità del trasporto dei passeggeri, per un valore complessivo di ben 324 milioni di euro.

Il primo treno dovrebbe essere consegnato entro 24 mesi, ovvero due anni dalla firma del contratto. “Erano 20 anni che in Campania non si faceva una grande operazione di ammodernamento del parco rotabile“, commentò allora il presidente De Luca.