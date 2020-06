Pronti i rimborsi dell’Unico Campania. Il Consorzio Unico Campania ha messo a disposizione una piattaforma per richiedere i rimborsi degli abbonamenti inutilizzati durante i mesi di lockdown – specialmente quello di marzo, quando ancora non si sapeva nulla della situazione.

COME FARE RICHIESTA PER RIMBORSO

La richiesta di rimborso, per i beneficiari, potrà essere presentata non oltre il 31/08/2020, pena

la decadenza del beneficio, e dovrà essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma attiva sul sito. Per i possessori di abbonamento mensile cartaceo/magnetico di marzo 2020 è obbligatorio dimostrare di essere in possesso del titolo di viaggio oggetto di rimborso, allegandone l’immagine.

Dopo essersi registrato ed aver inserito tutti i campi per l’anagrafica, l’utente dovrà compilare un form

relativo al titolo di viaggio sul quale intende chiedere il rimborso. I campi, tutti obbligatori, sono:

Autocertificazione comprendente i dati del datore di lavoro (C.F. – P.IVA – Cod. ATECO) ovvero

dell’istituto/facoltà frequentata Tipologia e seriale del titolo di viaggio – allegando l’immagine

Estremi del documento di riconoscimento – allegando l’immagine

Per i possessori di abbonamento mensile cartaceo: fototessera per l’emissione della smart card

Possono richiedere il rimborso dell’abbonamento al Consorzio, tramite procedura attivata sul sito

i possessori di un abbonamento mensile di MARZO 2020 integrato (TIC) o aziendale ;

i possessori di un abbonamento annuale sia integrato (TIC) che aziendale

Il rimborso avverrà secondo le seguenti modalità:

A. ai beneficiari in possesso di abbonamento mensile cartaceo/magnetico di marzo 2020 sarà rilasciato un equivalente abbonamento mensile su smart card personale, valido per un mese solare a scelta dell’utente nel periodo settembre-dicembre 2020 e utilizzabile per la stessa tratta e sulle medesime aziende dell’abbonamento oggetto di rimborso. La card sarà ritirabile nel punto indicato a partire dal giorno 25 del mese precedente a quello prescelto, previa riconsegna dell’abbonamento mensile cartaceo/magnetico oggetto di richiesta.

B. ai beneficiari in possesso di abbonamento mensile elettronico di marzo 2020 sarà rilasciato un equivalente titolo di viaggio da caricare sulla card stessa nelle postazioni abilitate, valido per un mese solare a scelta dell’utente nel periodo settembre-dicembre 2020 e utilizzabile per la stessa tratta e sulle medesime aziende dell’abbonamento oggetto di rimborso. Per la ricarica della smart card ci si dovrà recare in una postazione abilitata, non prima del giorno 25 del mese precedente a quello prescelto.

C. ai beneficiari in possesso di abbonamento annuale a pagamento sarà prorogata la validità del proprio abbonamento come di seguito indicato: o per abbonamenti annuali scaduti e non rinnovati al 31/03/2020, sarà riconosciuta una proroga per un mese solare a scelta dell’utente nel periodo settembre-dicembre 2020 e utilizzabile per la stessa tratta e sulle medesime aziende dell’abbonamento. Per la ricarica della smart card ci si dovrà recare in una postazione abilitata, non prima del giorno 25 del mese precedente a quello prescelto.