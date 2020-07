Bandiera Blu per Sorrento : questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale per celebrare le acque cristalline della cittadina costiera. Lo ha reso noto il Comune sulla pagina Facebook.

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Sorrento ha ricevuto tale riconoscimento. La cerimonia è avvenuta nella villa comunale Salve D’Esposito. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco, Giuseppe Cuomo, e tanti altri esponenti.

A celebrare il riconoscimento, i titolari degli stabilimenti balneari di Sorrento che hanno ricevuto bandiera e insegne da apporre sui propri lidi.

“La Bandiera Blu per Sorrento deve essere da stimolo per tutte le attività turistiche a tenere duro nonostante la crisi in atto del comparto. Ciò per offrire ai visitatori servizi sempre migliori e continuare a utilizzare anche la risorsa mare come una delle principali attrattive della città” – ha detto il primo cittadino.

La Bandiera Blu ogni anno viene assegnata in 73 Paesi dalla Fee, Foundation For Environmental Education. Per il 2020 sono ben 19 le Bandiere assegnate alla Campania, suddivise nel modo seguente:

Napoli

– Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

– Piano di Sorrento – Marina di Cassano

– Sorrento – San Francesco/Marina Grande, Riviera di Massa

– Massa Lubrense – Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone

– Vico Equense

Salerno

– Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella

– Agropoli – Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova

– Positano – Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo

– Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

– Vibonati – Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

– Pollica – Acciaroli, Pioppi

– Montecorice – Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

– San Mauro Cilento – Mezzatorre

– Capaccio – Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci

– Ispani – Ortoconte/Capitello

– Sapri – San Giorgio, Cammarelle

– Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

– Casal Velino – Dominella/Torre, Lungomare/Isola

– Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro