Coronavirus in Italia, 201 nuovi positivi: il bollettino del 2 luglio 2020

Coronavirus Italia – Sono 201 i nuovi casi di coronavirus comunicati dal Ministero della Salute nel bollettino di oggi, giovedì 2 luglio 2020. La sola Lombardia ne fa contare 98, quasi il 50%. I casi totali diventano quindi 240.961.

In aumento i decessi, 30 contro i 21 di ieri per 34.818 vittime dall’inizio dell’emergenza. Morti si sono avuti solo in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Le guarigioni sono 366 contro le 469 di ieri, in totale arrivano a 191.083.

Il numero di attualmente positivi scende così di 195 unità, meno del solito. Ad oggi in Italia sono positivi 15.060 pazienti.