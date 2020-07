Consueto appuntamento delle 18 con il sito del Ministero della Salute che ci aggiorna sui casi di coronavirus in Italia. Oggi si sono registrati 235 nuovi casi e 21 decessi. Numeri leggermente più alti rispetto a ieri dove si erano registrati 223 casi e 15 decessi. In Campania si registrano due nuovi casi.

Questi i dati:

Sono 241.419 i casi accertati in Italia (+235). Crescono di 477 i guariti portando il totale a 191.944. Oggi si registrano purtroppo altri 21 morti (4.854 morti in totale). I casi di persone attualmente positive nel nostro Paese sono 14.621 (-263): di questi 13.610 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti in terapia intensiva sono 71 (otto in meno rispetto a ieri). La regione più colpita resta la Lombardia con 95 casi, 51 in Emilia.

I risultati arrivano a fronte di un incremento di 51.011 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.599.826 test eseguiti da inizio pandemia.

I dati per Regione degli attualmente positivi:

9.426 in Lombardia

1.217 in Piemonte

1.037 in Emilia Romagna

854 nel Lazio

388 in Veneto

324 in Toscana

283 in Liguria

203 nelle Marche

198 in Campania

159 in Abruzzo

138 in Sicilia

90 in Puglia

73 in Friuli Venezia Giulia

48 a Trento

26 in Calabria

21 in Molise

13 in Sardegna

85 a Bolzano

9 in Umbria

4 in Valle d’Aosta

4 in Basilicata