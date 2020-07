“La Campania è la Regione che ha investito di più nella ricerca, 160 milioni, su due linee di investimento, la lotta contro il cancro e le malattie rare. Ebbene sono convinto che nell’arco di 3-5anni, sara’ trovato a Napoli un vaccino contro il cancro“. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell’inaugurazione dell’eccellenza multidisciplinare per le malattie neuromuscolari in Campania, il Centro Clinico NeMO Napoli.

“Il Tigem, sulla base di una ricerca finanziata dalla Regione ha già individuato un agente che inibisce il formarsi di calcoli renali e di tumori renali – ha sottolineato – cioè la ricerca sta andando avanti a grandi passi. L’obiettivo che noi abbiamo è sul versante cancro di individuare un vaccino nell’arco di 3-5 anni a Napoli, e nel campo delle malattie rare di individuare altre componenti genetiche che inibiscono almeno il progredire delle malattie neuromuscolari“.