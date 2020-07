Come di consueto è stato emanato il bollettino dell’emergenza Coronavirus relativo ai dati del 6 luglio 2020. Rispetto alla giornata di ieri, in Italia, ci sono 208 nuovi positivi, di cui 111 in Lombardia e 27 in Campania, alle prese con il focolaio di Mondragone ed un nuovo focolaio ad Avellino.

In tutta Italia si contano 8 deceduti, portando il totale a 34869, e 133 guariti, per un totale di 192241. Il totale di contagi dall’inizio dell’emergenza (attualmente positivi, deceduti e guariti) è di 241819. Gli attualmente positivi, al momento, sono di 14709, con un incremento di 67 unità rispetto a ieri.

Ben 11 regioni non registrano contagi nella giornata di oggi (Marche, P.A. Trento, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, P.A. Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta, Molise, Calabria, Basilicata). I ricoverati con sintomi sono 946, con 1 solo paziente in più rispetto a ieri, 72 sono i pazienti in terapia intensiva, con una decrescita di 2 pazienti rispetto a ieri.

I pazienti in isolamento domiciliare sono 13691, con un incremento di 68 pazienti. Il totale di tamponi effettuati è di 22166.