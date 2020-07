Riapre l’Ospedale di Agropoli, De Luca: “Avevamo preso l’impegno, l’abbiamo mantenuto”

Riapertura dell’Ospedale di Agropoli – Negli ultimi mesi la sanità campana si è fatta valere nelle tristi circostanze dell’emergenza Coronavirus, che ha disastrosamente colpito tutto il paese e tutto il mondo. Ebbene, anche ora che si sta tornando a “respirare”, la sanità campana sta facendo di tutto per arrivare sempre più in alto.

Proprio oggi, infatti, tramite un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la riapertura dell’Ospedale di Agropoli. Tale ospedale, dunque, riapre completamente dopo la chiusura avvenuta nel 2013.

Quella dell’Ospedale di Agropoli è una bellissima struttura che darà maggiori servizi e anche maggior serenità ai cittadini di tutto il Cilento e dintorni. Come ha dichiarato lo stesso presidente: “Avevamo preso l’impegno di riaprire questo ospedale, l’abbiamo mantenuto”.

Le novità dell’ospedale sono le seguenti: presso il pronto soccorso sarà attiva anche una struttura per pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza. Il pronto soccorso, la rianimazione e l’assistenza cardiologica, la radiologia e il laboratorio di analisi saranno aperti 24 ore su 24. Le sale operatorie per gli interventi in week surgery e l’aumento dei posti letto per affrontare il periodo estivo andranno a completare la dotazione del presidio.

Qui di seguito il post sulla pagina Facebook ufficiale del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con le foto dei reparti dell’ospedale completamente messi a nuovo: