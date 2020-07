Secondo gli ultimi dati, un italiano su due quest’estate non andrà in vacanza. Il lockdown ha infatti influito negativamente sulle entrate finanziarie delle famiglie. Per far fronte a questo problema però un comune campano ha deciso di concedere degli alloggi estivi a soli 2 euro a persona al giorno.

Si tratta della piccola cittadina di San Mauro la Bruca, di appena 555 abitanti nella provincia di Salerno ma ricca di storia e fascino. Il comune confina con Ascea e altre località di mare del Cilento. Una posizione strategica per chi vuole trascorrere qualche giorno tra le bellezze di quelle zone. Come si legge sul sito del Comune:

“L’Amministrazione Comunale di San Mauro La Bruca mette a disposizione gratuitamente n. 6 camere doppie, site in piazza Monsignor Pasquale Allegro, per n. 7 pernottamenti. L’iniziativa è rivolta a cittadini maggiorenni, italiani e stranieri, residenti fuori dalla regione Campania o all’estero, che non abbiano parenti o affini residenti nel comune di San Mauro La Bruca. I minori devono essere accompagnati da una persona maggiorenne. L’iniziativa è valida dal 25 luglio al 30 settembre 2020″.

Le camere saranno assegnate in ordine cronologico di chi ha fatto richiesta per 7 pernottamenti consecutivi e fino ad esaurimento delle disponibilità, con turnazione che va da sabato a sabato. Nell’appartamento non sono fornite lenzuola, cuscini, coperte e vitto. La pulizia e il riordino degli ambienti è effettuata a cura degli ospiti. Il tutto costa appena 2 euro al giorno, a ospite. Le richieste partiranno dalle ore 9 del 20 luglio e potranno essere inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: vacanza2eurosanmauro@gmail.com.

Sempre in provincia di Salerno, un altro comune aveva lanciato un’iniziativa simile. Ad Altavilla Silentina, l’amministrazione comunale aveva messo le case in vendita a 1 euro per evitare lo spopolamento e far rivivere il centro storico della città.