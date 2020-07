Coronavirus, 5 casi nel Nolano: c’è una bambina che ha partecipato a un campo estivo

Nuovi positivi al coronavirus in due Comuni campani. A Cimitile sono stati registrati due casi, invece nel Comune di Camposano tre cittadini sono positivi al Covid. Una giornata particolare per la Campania, che vede un incremento di 29 positivi.

A comunicarlo per entrambi i comuni è l’Asl: a Cimitile a risultari positivi sono due familiari di un soggetto precedentemente trovato positivo, tra cui una minore. Entrambi erano già in quarantena, come fa sapere il sindaco Nunzio Provvisiero sulla pagina Facebook Amministrazione Comunale Cimitile. “Ci si è immediatamente attivati – scrive Provvisiero – visto che la piccola ha frequentato una scuola-campo estivo di Cimitile fino al 24/07/2020. Si è provveduto a richiedere i tamponi naso faringei a tutti i bambini e ai dipendenti della struttura in organico che hanno avuto contatto con la stessa”. In questo momento il territorio comunale è in fase di sanificazione, con particolare attenzione alle zone più sensibili.



Invece, nel Comune di Camposano sono tre i casi registrati. “A loro auguriamo una pronta guarigione. Invitiamo tutta la cittadinanza a prestare grande attenzione nel rispettare le norme sanitarie imposte: indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in caso di assembramenti, lavare e disinfettare regolarmente le mani”, fa sapere il sindaco Francesco Barbato tramite la pagina Facebook del comune di Camposano.