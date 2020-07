Baronissi – Il sindaco impone l’obbligo di mascherine anche all’aperto nel comune salernitano. La curva di contagio del covid non pare voglia diminuire e la Campania ne sta facendo i conti nell’ultimo mese con l’arrivo dell’estate e dei turisti.

I casi di coronavirus sono aumentati e diversi comuni hanno optato per l’obbligo delle mascherine anche all’aperto – oltre che nei luoghi chiusi e affollati. Salerno con la sua provincia è una delle zone più colpite da questa nuova ondata del virus e i sindaci delle città stanno cercando in tutti i modi di prevenire nuovi contagi. L’ultimo in ordine di tempo, dopo il Comune di Cicciano, è quello di Baronissi.

Ecco l’ordinanza ufficiale firmata dal sindaco Gianfranco Valiante sulle nuove regole da seguire in città presente sul sito del Comune:

“Con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2020 è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale ( mascherina facciale) a chiunque transiti o frequenti o permanga nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico sotto elencate:

–parchi, ville e giardini pubblici;

– parchi gioco;

–piazza Nassirya;

– area marcatale durante lo svolgimento del mercato settimanale;

– anfiteatro “ Pino Daniele” in occasione di eventi;

– impianti sportivi e aree verdi pubbliche ed adiacenze con particolare riguardo alle persone non impegnate nella relativa attività ludica-sociale- agonistica ( spettatori e persone non impegnate nel campo di gioco o nelle aree verdi);

– spazi aperti utilizzati da esercizi commerciali ( bar, ristoranti, pizzerie, pub e simili);

– in prossimità di uffici ai cui ingressi si siano al momento code per l’accesso ( Comune, ASL, Banche, Poste, ecc.);

– aree di svolgimento di eventi, iniziative, riunioni, ecc.

Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 ( sei) anni , nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore”.