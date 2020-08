Campania, l’allerta meteo continua: temporali e vento fino alla mezzanotte di domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di estendere l’allerta meteo di colore giallo in vigore fino alle 20 di stasera, anche alla giornata di domani. In tutta la Regione è previsto tempo instabile e piogge che potrebbero durare fino a sabato.

Questo il comunicato:

“E’ in atto fino alle 20 di stasera sul territorio regionale l’allerta meteo Gialla emanata dalla protezione civile regionale per piogge e temporali. Un nuovo avviso è stato emesso per la giornata di domani dalle 6 del mattino alle 23.59.

Si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali”. La criticità idrogeologica connessa al quadro meteo è Gialla.

I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

Si prevedono possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

Tra i rischi segnalati:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di

materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e

possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle

acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree

urbane depresse.

La Protezione civile della Regione Campania ricorda agli enti competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in corso e quelli attesi per la giornata di domani”.

A Napoli, il sindaco Luigi de Magistris ha deciso di chiudere i parchi e annullare gli eventi all’aperto.