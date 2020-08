Aumentano i contagi in Italia. Se ieri erano stati 159, oggi si registrano 190 nuovi casi. Cinque i decessi. Questi i dati comunicati sul sito del Ministero della Salute relativi alla giornata di oggi. Gli attualmente positivi in Italia sono 12.482, +8 rispetto a ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva restano stabili a 41. Il totale delle persone guarite sale a 200.766, +177 in più in un giorno. Tra le Regioni, la Lombardia registra 44 casi e 1 morto, 42 in Emilia Romagna che si conferma tra le più colpite. Due invece i casi in Campania.

Il numero totale delle vittime sale a 35.171: 5 nelle ultime 24 ore, mentre ieri si erano registrati 12 decessi. Scendono le persone che si trovano in isolamento domiciliare, 11.680 oggi contro i 11.699 di ieri. Aumentano però i pazienti in ospedale, con 761 di oggi rispetto ai 734 di ieri.

Questi gli attualmente positivi in ogni regione:

5.752 in Lombardia

1.581 in Emilia Romagna

1.065 in Veneto

798 in Piemonte

987 nel Lazio

405 in Toscana

392 in Campania

200 in Liguria

139 nelle Marche

293 in Sicilia

125 in Abruzzo

118 a Bolzano

138 in Friuli Venezia Giulia

131 in Puglia

99 in Calabria

88 a Trento

45 in Sardegna

51 in Basilicata

29 in Umbria

33 in Molise

13 in Valle d’Aosta