Il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha denunciato sul proprio profilo social un uomo che si è recato a Miseno per scaricare rifiuti in strada.

L’uomo è stato colto in flagrante da un operatore ecologico, che stava operando proprio in quell’istante. Subito dopo, inoltre, è arrivato un agente di polizia che ha multato l’incivile. Questi ha cercato di difendersi chiedendo all’agente di chiudere un occhio, dal momento che lui ormeggia la barca in zona e quindi aiuta l’economia del comune.

La multa dovrà servire da monito per altri incivili che avranno l’intenzione di gettare altri rifiuti in strada a Miseno e nei comuni limitrofi. Troppo facile far ricadere le colpe dell’inquinamento sullo Stato, quando anche i cittadini dovrebbero comportarsi in maniera più adeguata e invece getta alle ortiche quanto di buono viene fatto.

Il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, si è risentito molto dell’accaduto ed ha provveduto a sottoporlo alla gogna mediatica. Queste le parole di Josi sulla propria pagina Facebook:

“A Miseno un uomo è sceso dalla propria auto, ed ha scaricato rifiuti in strada. Scoperto da un nostro operatore ecologico, ed all’arrivo di un agente di Polizia Municipale, ha manifestato forte malessere per la multa che stava ricevendo. “Potevate chiudere un occhio, io qui ho ormeggiato la mia barca. E vi porto i soldi”.

Mettiamo le cose in chiaro. Chi arriva a Bacoli, rispettando la città, è nostro fratello. Chi invece ritiene di trattarci come pattumiera, ha tutto il nostro disprezzo. I soldi di questo tipo di individui non li vogliamo. Via da Bacoli, incivile.

Vada lontano da qui, insieme al denaro ed alla barca. Dopo aver adempiuto agli ultimi doveri. Ritirare la spazzatura gettata in strada. E, ovviamente, pagare il verbale. Molto salato. Buon bagno, altrove. Bisogna avere rispetto per la nostra città. Ce la stiamo mettendo tutta. Un passo alla volta.”