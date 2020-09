Il bollettino nazionale di oggi, 4 settembre 2020, conta 1.733 nuovi casi. Trend in rialzo, dunque, rispetto alla giornata di ieri, dovuto anche all’incremento dei tamponi effettuati. Ciò stando ai dati riportati dal Ministero della Salute che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al Coronavirus in Italia.

In testa ancora la Lombardia con 337 nuovi casi. Seguono Veneto (+273), Lazio (+171), Campania (+171) e Puglia (+117). Nessuna regione registra 0 contagi.

Il numero di decessi sale a 35.518, +11 nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero di ospedalizzati: sono 1.607 i ricoverati con sintomi (+102) e 121 i pazienti in terapia intensiva (+1). In isolamento domiciliare si trovano 28.371 persone.

Il numeri di guariti si attesta a 209.027, +537 rispetto a ieri. Il numero di attualmente positivi è in aumento, raggiungendo i 30.099 contro i 28.915 di ieri. Dall’inizio dell’epidemia, stando ai dati del bollettino nazionale del 4 settembre, hanno contratto il Coronavirus 274.644 persone.