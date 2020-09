In Campania sono 249 i casi di persone positive al covid-19. Di questi molti contagi vengono dalla zona del Casertano. Due i casi accertati ad Aversa, per un totale di 76 positivi. Il sindaco, Alfonso Golia, ha quindi deciso di estendere l’obbligo di indossare mascherine anche all’aperto e a qualsiasi ora fino al 7 ottobre.

Queste le parole del primo cittadino:

“Cari Concittadini,

vi comunico che abbiamo altri due positivi, mentre è stata certificata la guarigione di un altro concittadino. Pertanto ad Aversa abbiamo 76 casi attualmente positivi e due guariti.

Ho firmato nuovamente l’ordinanza che promulga le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 fino al 7 ottobre. Per questo motivo in città è fatto obbligo di usare le mascherine in ogni ora del giorno, anche all’aperto, nelle vicinanze di luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove si possano formare assembramenti di natura spontanea e/o occasionale. Si ribadisce inoltre l’obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono misure restrittive doverose alla luce dell’alto numero di contagi in città. Da parte nostra continuiamo a monitorare costantemente la situazione. Siate prudenti, usate le dovute precauzioni, rispettate le disposizioni vigenti. Grazie a tutti per la pazienza e la collaborazione”.

🔴#CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO 🔴 Cari Concittadini, vi comunico che abbiamo altri due positivi, mentre è stata… Pubblicato da Alfonso Golia su Martedì 8 settembre 2020

Quattro i casi positivi anche a Casal di Principe.

“Mi segnalano dall ‘ ASL altri 4 casi positivi al Covid-19. Due persone sono residenti in San Cipriano d’ Aversa ma avendo una casa libera a Casal di Principe sono isolati ed in quarantena sul suolo comunale. Le altre due persone sono asintomatiche e stanno bene, sono in isolamento e non sono collegati con i casi dei giorni scorsi. Questo sta a significare che il virus sta circolando e che dobbiamo rispettare tutte le norme anticovid. La polizia municipale eseguirà più controlli nelle piazze e nelle attività commerciali. Le persone che saranno sorprese a non indossare la mascherina saranno multate a norma di legge. I casi positivi a Casal di Principe sono 21 di cui due sono residenti a San Cipriano d’Aversa ma sono in quarantena a Casal di Principe”.

Nuovi casi anche a San Marco Evangelista.

Un caso anche nel Comune di Marcianise, si tratta di un 85enne.

“Nuovo caso di positività al coronavirus a Marcianise. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di un tampone praticato ad un cittadino di Marcianise.

Si tratta di uomo dell’età di circa 85 anni, ricoverato presso una struttura specializzata poiché presentava la tipica sintomatologia dell’infezione da coronavirus. Nei confronti di coloro che hanno avuto contatti con il paziente, le Autorità Sanitarie hanno adottato tutte le misure cautelari prescritte per la circoscrizione del contagio, tra cui la quarantena obbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi per il Covid-19″.

Nuovo un caso di positività al coronavirus a Marcianise L’Unità di Crisi… Pubblicato da Città di Marcianise su Martedì 8 settembre 2020

Nove positivi nella città di Maddaloni, 8 asintomatici e una ospedalizzata, come annunciato dal sindaco De Filippo.