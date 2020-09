Consueto appuntamento quotidiano con il sito del Ministero della Salute che ci aggiorna sui casi di covid presenti in Italia. Nella giornata di oggi, 24 settembre, si registra una nuova crescita con 1.786 casi. Ieri si erano avuti 1.640 nuovi positivi ma oggi sono stati effettuati più tamponi (108.019). Con 248 casi è il Veneto la Regione più colpita, seguita dai 230 del Lazio e dai 229 della Lombardia. La Campania oggi registra 195 casi, quarta regione con più contagi.

I decessi oggi sono 23 (ieri erano stati 20). Per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva c’è un aumento di due unità che porta il totale a 246. Aumentano i ricoveri in Ospedale di 73 unità per un totale di 2.731. Il totale dei guariti in Italia è di 221.762 (+1.097 in 24 ore) mentre gli attualmente positivi in Italia sono 46.780 (+666 nelle ultime 24 ore).

IL BOLLETTINO DI OGGI IN REGIONE CAMPANIA

Questi gli attualmente positivi per ogni Regione:

9.048 in Lombardia

6.347 nel Lazio

4.627 in Emilia Romagna

5.157 in Campania

3.156 in Toscana

2.462 in Piemonte

3.272 in Veneto

2.461 in Sicilia

2.263 in Puglia

1.762 in Sardegna

1.654 in Liguria

770 in Abruzzo

707 in Friuli Venezia Giulia

700 nelle Marche

475 in Umbria

500 in Calabria

485 a Bolzano

196 in Basilicata

549 a Trento

133 in Molise

56 in Valle d’Aosta