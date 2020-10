Vicepresidente leghista della Calabria shock: “Continuerò a dire ricchione e negro”

“Ricchione”, “frocio” e “negro”, parole ripetute più volte con orgoglio susseguite dagli applausi dei presenti. È Nino Spirlì a pronunciarle, il vicepresidente leghista della Calabria. Ancora una volta viene confermato come alcune persone legate al partito non siano inclini alle uguaglianze tra tutte le persone, o per lo meno usino modi estremamente violenti di esprimere le proprie opinioni.

Spirlì, intervenuto a un dibattito organizzato dalla Lega a Catania in vista del processo a Salvini per il caso Gregoretti, ha dato il peggio di sé. “Avere 2 padri o 2 madri è contro natura“, la solita frase pronunciata da alcune persone che innalzano i valori della famiglia e della cristianità e poi si ritrovano spesso divorziati, con le amanti e i figli fuori dal matrimonio.

“Se consentiamo a queste persone di coprire la nostra cultura, noi siamo gli ultimi rimasti – aggiunge il vicepresidente – quelli che verranno dopo non avranno testimonianza di quello che era vero. Questi sono capaci di prendere la Bibbia e bruciarla. Sono nazisti, difendiamo le vere verità nel quotidiano“. Alla fine del suo intervento Spirlì tira fuori il rosario, come il suo compare Salvini.

Quello che mi chiedo è; per Spirlì cosa è la vera verità? La non esistenza dei gay? Certo che ci vuole del coraggio a dare del nazista a persone che vogliono soltanto amare e fare una famiglia. Il caro Nino Spirlì sa cosa significa far parte di una minoranza? Sa cosa significa venire insultati o picchiati solo perché gay o neri. Sa cosa significa essere osservati ogni volta solo perché si cammina mano nella mano con il/la proprio/a compagno/a?

Comunque, se avesse studiato un po’, saprebbe che alcuni termini sono stati rivendicati da quelle che lui chiama lobby. In America le parole “black” e “queer”, che prima avevano connotazioni negative, sono diventate con il passare del tempo auto affermazioni per la politica culturale nera e gay.

E lo stesso sta accadendo in Italia. I “froci” come li chiama lui, si stanno riprendendo quel termine che tanto li ha disprezzati negli anni passati, perché un termine è solo un insieme di lettere, il significato glielo diamo noi.

La questione però è certamente condannabile perché il modo in cui lui urla quelle parole, come quelle parole gli escono dalla bocca sono condannabili. In un momento così delicato, in cui tutto il Mondo è attraversato da un’ondata d’odio verso le minoranze davvero spropositata, fare queste esternazioni piene d’odio e poi cacciare il rosario e richiamare la cristianità è proprio un controsenso.

Poche settimane fa abbiamo perso una vita a causa dell’omofobia. Siamo nel 2020, quando ci sarà una legge contro l’odio? Quando potremmo vivere finalmente liberi dai pregiudizi della gente?