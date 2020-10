E’ in preparazione un nuovo DPCM e quindi nuove misure per evitare il contagio da Coronavirus, ma Conte esclude un nuovo lockdown, come già fatto diverse volte. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’intervista a Settestorie, che andrà in onda su Rai 1 questa sera, ha voluto confermare la sua impressione riguardo un nuovo lockdown e ha chiarito le misure restrittive che verranno inserite nel nuovo DPCM.

Queste le sue parole in merito alle chiusure anticipare di bar e locali, molto diverse da ciò che è stato già attuato in Campania:

“Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco“.