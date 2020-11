Carlo Marino, sindaco di Caserta e Presidente dell’ANCI Campania, ha inviato una nota al Governatore De Luca per chiedere lo slittamento della data di riapertura delle scuole. Quest’ultima prevista per il 24 novembre come deciso tramite l’ordinanza n.90.

In qualità di rappresentante dei sindaci campani, scrive: “Con l’approssimarsi del 23 novembre, termine ultimo previsto per il completamento dello screening, si rende necessario evidenziare alcuni aspetti di assoluto rilievo per l’eventuale adozione di ulteriori e specifici provvedimenti.”

“Nell’esecuzione delle attività di screening programmate sono state registrate notevoli difficoltà di accesso ai servizi di prenotazione. Ne consegue che il numero di tamponi effettuati è molto limitato. Ad oggi sono circa 2.000 su una platea stimabile di circa 150.000 potenziali aventi diritto.”

“Appare evidente la necessità di provvedere ad un’estensione del periodo utile all’effettuazione dello screening fino al prossimo 6 dicembre. In molti Comuni già hanno disposto o intendono disporre la chiusura delle scuole fino a quella data. In tal senso, raccolgono le grandi preoccupazioni delle famiglie rispetto a una possibile riapertura.”

“Inoltre, in queste ore ci stanno arrivando numerose segnalazioni non solo dei primi cittadini ma anche di associazioni di genitori vicine al mondo della scuola. Sono allarmate per una intempestiva ripresa della scuola in presenza.”

A tal proposito: “Si ritiene quantomeno opportuno suggerire il rinnovo dell’ordinanza 90, nella parte che disciplina lo screening estendendone i termini di esecuzione al 6 dicembre. Ciò sin da ora, senza attendere il termine del 23 novembre per effettuare ulteriori valutazioni.”

Il sindaco Marino ha reso noto il testo della lettera inviata a De Luca, per chiedere lo slittamento della riapertura delle scuole, sulla sua pagina Facebook.