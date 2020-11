La Regione mette a disposizione dei nuovi servizi digitali regionali per la partecipazione dei cittadini coinvolti nello screening “Scuola sicura”. D’ora in poi, infatti, sarà possibile utilizzare un’app per prenotare il proprio test, il che renderà l’iniziativa di screening in Campania più agevole.

Da oggi è disponibile, all’interno dell’App mobile e-Covid SINFONIA, l’aggiornamento con la funzionalità che consente la prenotazione del tampone antigenico per i cittadini coinvolti nello screening Scuola sicura. Da stasera, inoltre, è disponibile anche il servizio web della Regione Campania www.scuolasicura.soresa.it.

Il servizio di prenotazione offerto dall’app è rivolto ai cittadini della Regione Campania che fanno parte della comunità scolastica oggetto dello screening, come specificato dall’Ordinanza n. 90 del 15/11/2020. Per usufruire del servizio occorre essere muniti del Codice Fiscale e della Tessera Sanitaria in corso di validità.