A Bacoli è crollata una palazzina sita in via Castello. Il forte maltempo che sta interessando la Campania, e più in generale quasi la totalità della nazione, sta causando non pochi disagi e il crollo si legherebbe proprio al violento acquazzone di queste ultime ore. Ad aggiornare sulla situazione è Francesco Cascella de il ‘Comitato di Quartiere di Baia’.

Sul posto sono giunti i Carabinieri del comando stazione di Bacoli e i Vigili del Fuoco che stanno lavorando tra le macerie, nonostante il maltempo. Presenti anche gli uomini della Guardia di Finanza di Baia, la Polizia Locale e il sindaco Josi Gerardo della Ragione.

Al momento la situazione sembra essere sotto controllo. Gli uomini stanno lavorando incessantemente per risolvere il problema e mettere in sicurezza i cittadini di Bacoli a seguito del crollo della palazzina. A complicare il tutto le avverse condizioni meteo che continuano ad interessare la nostra Regione. In particolare da questa notte la situazione sembra precipitata.

Si registrano allagamenti e disagi in varie aree. Quanto alle isole, invece, sono stati interrotti tutti i collegamenti sia in entrata che in uscita.

Sono giorni, ormai, che la Protezione Civile della Regione Campania emana avvisi di allerta o proroghe di questi ultimi. Precipitazioni e venti forti hanno caratterizzato la prima settimana di dicembre.